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«Молот» выиграл все четыре матча домашней серии

ХК «Молот» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ на своем льду обыграл ХК «Норильск».

Источник: БЕЛТА

Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2. Голы в составе пермской хоккейной команды забили Владимир Михасенок и Рауль Акмальдинов. Стоит отметить, что гостям удалось сравнять счет за пять секунд до окончания третьего периода.

В серии буллитов удача оказалась на стороне подопечных Евгения Попихина. В итоге победа «Молота» — 3:2. Это четвертая победа подряд у пермской команды. Все они были одержаны на родной арене.

В следующем туре 19 января «молотобойцам» предстоит сыграть в Казани с местным «Барсом».

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