РКН сообщил о восстановлении работы Рунета после сбоя

«Такая DDoS-атака могла быть проведена на магистральный узел связи вроде М-IX, который расположен в Москве. Если утрировать, магистральный узел связи — это то, где сходится большая часть проводов из инфраструктуры интернет-провайдеров и операторов мобильного интернета. Там распределяется и фильтруется трафик, а также проводятся с ним другие манипуляции. Если оборудование в таком узле связи засбоит, засбоит и значительная часть интернета по всей стране», — сказал эксперт.