Кубанский телеоператор Виктор Лактионов ушел из жизни

Виктор Лактионов — заслуженный работник культуры Кубани и ветеран труда, внес значительный вклад в развитие индустрии. Коллеги отмечают, что он не только был выдающимся профессионалом, но и проявил себя как талантливый наставник, воспитав множество молодых специалистов, сообщает ГТРК «Кубань».