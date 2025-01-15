Летнее оздоровление детей: кому в Симферополе положены льготы

Также право на получение льгот на летнее оздоровление имеют дети жертв насилия, жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, пострадавших от последствий стихийных бедствий (в том числе Чернобыльской катастрофы), и дети, оказавшихся в экстремальных условиях.