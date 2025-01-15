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Летнее оздоровление детей: кому в Симферополе положены льготы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе начинают принимать заявки на летнее оздоровление льготных категорий детей. Об этом в социальной сети Вконтакте сообщает администрация города со ссылкой на департамент образования.

Источник: РИА "Новости"

«С 14 января 2025 начинается прием документов на летнее оздоровление льготных категорий детей в рамках летней оздоровительной кампании 2025 года», — говорится в сообщении.

По информации департамента образования, к числу льготных категорий относятся дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Также право на получение льгот на летнее оздоровление имеют дети жертв насилия, жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, пострадавших от последствий стихийных бедствий (в том числе Чернобыльской катастрофы), и дети, оказавшихся в экстремальных условиях.

Кроме того, принимаются документы несовершеннолетних из семей беженцев и вынужденных переселенцев, малоимущих (малообеспеченных), многодетных и неполных семей.

К льготны категориям относятся и дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или при выполнении служебных обязанностей.

Талантливые и одаренные, дети-отличники обучения, лидеры детских общественных организаций и ученического самоуправления, участники детских творческих коллективов и спортивных команд тоже подпадают под эту категорию.

Принимаются и документы детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села, а также тех, кто находятся в трудной жизненной ситуации, и детей военнослужащих.

Адрес: г. Симферополь, бульвар Франко, 25, каб. 123. Время приема: каждый вторник и четверг с 14−00 до 17−00.