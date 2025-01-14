Названы лучшие музеи в Сергиевом Посаде

Так, музей игрушки в Сергиевом Посаде хранит более 150 тыс. народных, промышленных и уникальных игрушек России, стран Запада, Востока, Америки. Наиболее ценные экспонаты — игрушки, принадлежавшие царскому дому Романовых.
Кроме того, в нем проводят мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол и бумажных игрушек, росписи деревянных игрушек.
В залах музейного комплекса «Конный двор» представлены археологические находки VI тыс. до н.э. — I тыс. н.э. Посетители могут посмотреть на быт русских крестьян XIX — начала XX в., увидеть оригинальные крестьянские костюмы и головные уборы. Среди экспонатов музея — первые прототипы кабриолета и автобуса.
В коллекциях музея крестьянского быта «Жили-были» представлены старинные предметы славянского быта и культуры. Этот частный музей находится в небольшом деревянном доме художника Виктора Багрова, который сам проводит экскурсии.
Накануне в министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что более 113 тыс. человек посетили в эти новогодние праздники государственные музеи региона, передает агентство городских новостей «Москва».
Одним из самых популярных оказался государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Так, выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви», которая в эти дни проходит в стенах музея, собрала около 6 тыс. человек.
Также большой интерес вызвали выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея» в Звенигородском музее-заповеднике и выставка «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» в Серпуховском историко-художественном музее.