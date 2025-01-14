Связанный с Евфросинией Полоцкой Спасо-Преображенский храм XII века откроется в Полоцке после реконструкции 15 января

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова анонсировала открытие 15 января после реконструкции Спасо-Преображенского храма Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке. Об этом, пишет БелТА, спикер верхней палаты белорусского парламента заявила, участвуя в мероприятиях акции «Марафон единства» в Новополоцке.
Кочанова напомнила, что Спасо-Преображенский храм в годы СССР был единственной действующей церковью в Полоцке. А его нынешняя реконструкция, как отмечается на сайте монастыря, началась в 2017 году.
Там говорится также, что создание храма связано с именем преподобной Евфросинии Полоцкой. Предположительно он был возведен в 1120 — 1150 годы. В житии святой Евфросинии сказано, что строил каменный храм зодчий Иоанн. Позже именно для этой церкви по заказу преподобной в 1161 году ювелир Лазарь Богша создал легендарный крест-ковчег.
«Внутри храма сохранилось много элементов от первоначального интерьера XII века, включая ценнейшую фресковую роспись. Такой контраст между наружным обликом храма и его внутренним содержанием оказывает сильное эмоциональное впечатление», — говорится на сайте монастыря.
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