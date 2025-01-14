Связанный с Евфросинией Полоцкой Спасо-Преображенский храм XII века откроется в Полоцке после реконструкции 15 января

Там говорится также, что создание храма связано с именем преподобной Евфросинии Полоцкой. Предположительно он был возведен в 1120 — 1150 годы. В житии святой Евфросинии сказано, что строил каменный храм зодчий Иоанн. Позже именно для этой церкви по заказу преподобной в 1161 году ювелир Лазарь Богша создал легендарный крест-ковчег.