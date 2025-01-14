Комитет по охране ОКН Ростовской области сменит руководителя

Так, от своих полномочий освобожден Иван Грунской. Причиной стало истечение срока служебного контракта и увольнении его с государственной службы 29 января 2025 года. Временно его должность займет руководитель комитета по охране объектов культурного наследия замглавы комитета, начальник отдела охраны ОКН региона Ирина Коробова.