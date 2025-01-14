Комитет по охране ОКН Ростовской области сменит руководителя

Донской комитет по охране объектов культурного наследия сменит руководителя. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 14 января. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Так, от своих полномочий освобожден Иван Грунской. Причиной стало истечение срока служебного контракта и увольнении его с государственной службы 29 января 2025 года. Временно его должность займет руководитель комитета по охране объектов культурного наследия замглавы комитета, начальник отдела охраны ОКН региона Ирина Коробова.