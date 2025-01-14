В Крыму ученые испытают смеси, которые помогут предотвратить растекание мазута

Крымские ученые испытают смеси, которые помогут предотвратить растекание мазута. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
По данным издания, специалисты Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского активно работают над средством для борьбы с мазутом. В течение недели они проведут экспериментальные испытания. Средство должно предотвращать растекание вещества, благодаря этому его будет легче собирать.
По словам главы Крыма, работы по устранению последствий планируют завершить к началу курортного сезона.