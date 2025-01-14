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В Крыму ученые испытают смеси, которые помогут предотвратить растекание мазута

Крымские ученые работают над средством, которое поможет в ликвидации нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

Крымские ученые испытают смеси, которые помогут предотвратить растекание мазута. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

По данным издания, специалисты Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского активно работают над средством для борьбы с мазутом. В течение недели они проведут экспериментальные испытания. Средство должно предотвращать растекание вещества, благодаря этому его будет легче собирать.

По словам главы Крыма, работы по устранению последствий планируют завершить к началу курортного сезона.