Открыты молекулы, замедляющие развитие ретинита

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Молекулярные биологи из США, Испании и Германии открыли две коротких молекулы, способные проникать в клетки сетчатки у носителей пигментного ретинита и защищать колбочки и палочки от массовой гибели в результате накопления в них дефектных молекул белка родопсина. Данные вещества замедлили развитие слепоты у грызунов с ретинитом, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале PLoS Biology.
«Мы использовали методы виртуального скрининга для поиска молекул, способных предотвращать появление неправильно свернутых молекул белка родопсина внутри клеток сетчатки. Нам удалось выявить и проверить работу двух подобных соединений, способных проникать через барьер между кровотоком и глазами. Оба вещества значительным образом замедлили дегенерацию сетчатки у мышей, предрасположенных к развитию пигментного ретинита», — говорится в исследовании.
Данное открытие было совершено группой американских, испанских и немецких молекулярных биологов под руководством доцента Университета Кейс-Вестерн-Резерв (США) Беаты Ястшембской при разработке новых подходов, нацеленных на лечение пигментного ретинита. Он представляет собой генетическую болезнь, чьи носители постепенно теряют зрение из-за массовой гибели клеток сетчатки глаза в результате накопления в них дефектных молекул светочувствительного белка родопсина.
Ястшембская и другие ученые предположили, что это можно предотвратить, если создать или найти короткие молекулы, которые будут соединяться с родопсином, стабилизировать его и предотвращать образование дефектных вариаций этого белка в процессе его сборки. В прошлом ученые уже пытались создать подобные вещества на базе аналогов витамина А, однако большинство из них были токсичными или разрушались под действием света.
Американские и европейские биологи просчитали взаимодействия родопсина с большим числом уже существующих молекул, встречающихся в природе или синтезированных человеком. Эти расчеты показали, что нужными свойствами обладают два уже известных ароматических органических вещества, JC3 и JC4, состоящие из трех связанных друг с другом углеводородных колец. Ученые приобрели небольшое количество этих молекул и проверили их действие на сетчатку мышей, предрасположенных к развитию разных форм пигментного ретинита.
Эти опыты показали, что обе молекулы хорошо проникали в глаза животных и стабилизировали родопсин в клетках их сетчатки, благодаря чему развитие слепоты у грызунов сильно замедлилось как при воздействии яркого света, так и при нормальной освещенности. При этом ученые не зафиксировали опасных побочных эффектов от инъекций JC3 и JC4, что позволяет надеяться на создание лекарств от ретинита на базе этих веществ или более долгоживущих их вариаций, подытожили Ястшембская и ее коллеги.