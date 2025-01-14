Открыты молекулы, замедляющие развитие ретинита

Эти опыты показали, что обе молекулы хорошо проникали в глаза животных и стабилизировали родопсин в клетках их сетчатки, благодаря чему развитие слепоты у грызунов сильно замедлилось как при воздействии яркого света, так и при нормальной освещенности. При этом ученые не зафиксировали опасных побочных эффектов от инъекций JC3 и JC4, что позволяет надеяться на создание лекарств от ретинита на базе этих веществ или более долгоживущих их вариаций, подытожили Ястшембская и ее коллеги.