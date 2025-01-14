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Российский боец ММА Емельяненко проведет бой с блогером Тарасовым в Минске на турнире «Осьминог-5»

Российский боец ММА Емельяненко проведет бой с блогером Тарасовым в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Российский боец ММА Александр Емельяненко 29 марта 2025-го проведет бой с блогером Артемом Тарасовым в Минске на международном турнире «Осьминог-5», пишет Sputnik.by.

В видео, опубликованном вместе с новостью на странице турнира, Емельяненко советует блогеру готовиться к встрече.

Это будет второй бой бойца смешанных единоборств и блогера. Первый состоялся 18 сентября 2021-го и состоял из трех раундов по две минуты. Победу в том поединке одержал Александр Емельяненко, который провел в ММА 38 боев, 28 из которых были победными (а 20 из них завершились нокаутом).

Интересно, что перед первой встречей с Емельяненко Артем Тарасов провел поединок с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Бой также завершился не в пользу блогера.

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