Российский боец ММА Емельяненко проведет бой с блогером Тарасовым в Минске на турнире «Осьминог-5»

Российский боец ММА Александр Емельяненко 29 марта 2025-го проведет бой с блогером Артемом Тарасовым в Минске на международном турнире «Осьминог-5», пишет Sputnik.by.
В видео, опубликованном вместе с новостью на странице турнира, Емельяненко советует блогеру готовиться к встрече.
Это будет второй бой бойца смешанных единоборств и блогера. Первый состоялся 18 сентября 2021-го и состоял из трех раундов по две минуты. Победу в том поединке одержал Александр Емельяненко, который провел в ММА 38 боев, 28 из которых были победными (а 20 из них завершились нокаутом).
Интересно, что перед первой встречей с Емельяненко Артем Тарасов провел поединок с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Бой также завершился не в пользу блогера.
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