Российский боец ММА Емельяненко проведет бой с блогером Тарасовым в Минске на турнире «Осьминог-5»

Это будет второй бой бойца смешанных единоборств и блогера. Первый состоялся 18 сентября 2021-го и состоял из трех раундов по две минуты. Победу в том поединке одержал Александр Емельяненко, который провел в ММА 38 боев, 28 из которых были победными (а 20 из них завершились нокаутом).