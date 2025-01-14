В Саратове задержали подростка по делу о покушении на Героя России Янкловича

Александр Янклович подтвердил, что покушение готовилось именно на него. В комментарии, размещенном в Telegram-канале «Твои герои, Саратов! ZOV», он пояснил, что ни он, ни его близкие не пострадали, с ними все в порядке. В тот день, когда подросток пытался выследить его с молотком, никого дома не было — вся семья была на службе в храме.