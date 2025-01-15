Эксперты объяснили, чем туристический налог отличается от курортного сбора и почему калининградские отели не повысят цены

«Турналог — это федеральный налог, он уже включён в стоимость, и он к проживающим как к таковым не относится. То есть, его нельзя предъявлять проживающим. Это дело самого отеля. Это его, скажем так, внутренний налог, который не может предъявляться другим никоим образом», — объяснил владелец турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов.