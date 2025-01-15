Эксперты объяснили, чем туристический налог отличается от курортного сбора и почему калининградские отели не повысят цены

С 1 января отели Калининграда и ещё 18 муниципалитетов региона обязаны платить туристический налог. В 2025 году ставка составит 1% от налоговой базы и до 2029 года будет постепенно повышаться до 5%. Потенциально новый налог позволит улучшить туристическую привлекательность городов и не скажется на туристах. Об этом РБК Калининград рассказали представители отрасли.
Курортный сбор платят непосредственно гости региона, которые приезжают на отдых, с местных отдыхающих он не взимается.
«Турналог — это федеральный налог, он уже включён в стоимость, и он к проживающим как к таковым не относится. То есть, его нельзя предъявлять проживающим. Это дело самого отеля. Это его, скажем так, внутренний налог, который не может предъявляться другим никоим образом», — объяснил владелец турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов.
Руководитель Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского района Сергей Куренков также считает, что туристам не стоит пересчитывать траты на отдых в регионе.
«Для гостей никакой дополнительной финансовой нагрузки этот налог не несёт. Эта финансовая нагрузка ложится на предприятия КСР (коллективных средств размещения). И туристы, которые приезжают в регион, никоим образом за это не платят», — отмечает отельер, и добавляет, что налог никак не отражается на стоимости проживания.
В Янтарном, напротив, планируют по дурной бизнес-привычке переложить свои траты на тех, кто по идее, всегда прав. Отельеры очень не хотят терять часть своей прибыли. Но такой подход может и вовсе избавить гостиницы от туристов, которые переметнутся в необлагаемый налогом и более лояльный частный сектор.
«В ситуации, когда общая инфляция настолько высока и совершенно очевидна, в рамках опережающей или догоняющей истории, когда отельеры и реставраторы, да и кто угодно, кто занят в сфере услуг, повышают стоимость своих услуг на 15−20% говорить о том, что 1% сможет как-то повлиять на бизнес. Наверное, нет. Это больше психология».
Российские отели готовятся поднимать цены на номера, чтобы «отбить» туристический налог.