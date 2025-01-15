Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи призвали волгоградцев считать калории

Местным жителям рассказали о преимуществах осознанного потребления пищи. Также медики объяснили, как правильно начать это делать.

Источник: Freepik

Основной принцип здорового образа жизни — сбалансированное питание. Неправильная же диета способна привести к развитию множества заболеваний, в том числе диабета, гипертонии, хронической сердечной недостаточности и, конечно, ожирения.

Как сообщили в облздраве, поддерживать баланс в питании поможет подсчет калорий — их количество должно соответствовать уровню активности.

«Иными словами, то, что мы едим, должно уходить в энергию, — объяснили врачи. — Если мы будем расходовать меньше калорий, чем съели, то они начнут откладываться в организме в виде жира».

В комитете здравоохранения напомнили, что подсчет калорий важен не только для фигуры, но и для общего самочувствия. Сделать это можно с помощью специального калькулятора, который есть на многих ресурсах.

Также специалисты посоветовали завести дневник питания и через несколько дней оценить свой рацион.

«И помните: главное — это баланс и здоровье, — подытожили врачи. — Не стоит превращать свою жизнь в бесконечную математику».

здоровье