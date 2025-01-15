Врачи призвали волгоградцев считать калории

Основной принцип здорового образа жизни — сбалансированное питание. Неправильная же диета способна привести к развитию множества заболеваний, в том числе диабета, гипертонии, хронической сердечной недостаточности и, конечно, ожирения.
Как сообщили в облздраве, поддерживать баланс в питании поможет подсчет калорий — их количество должно соответствовать уровню активности.
«Иными словами, то, что мы едим, должно уходить в энергию, — объяснили врачи. — Если мы будем расходовать меньше калорий, чем съели, то они начнут откладываться в организме в виде жира».
В комитете здравоохранения напомнили, что подсчет калорий важен не только для фигуры, но и для общего самочувствия. Сделать это можно с помощью специального калькулятора, который есть на многих ресурсах.
Также специалисты посоветовали завести дневник питания и через несколько дней оценить свой рацион.
«И помните: главное — это баланс и здоровье, — подытожили врачи. — Не стоит превращать свою жизнь в бесконечную математику».