В Петербурге увековечат память детей, погибших в годы ВОВ

Также губернатор поручил проработать вопрос о размещении на здании Дворца учащейся молодежи памятной доски, посвященной детям-жертвам геноцида, которые погибли в локальных войнах и конфликтах, умерли в эвакуации. С такой просьбой к Беглову обратились представители ветеранских организаций.