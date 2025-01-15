В Петербурге увековечат память детей, погибших в годы ВОВ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге увековечат память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны, не переживших эвакуацию и замученных нацистами в концлагерях, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
На заседании координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга губернатор города Александр Беглов поддержал инициативу ветеранов по созданию музея, посвященного детям, погибшим в Великую Отечественную войну, не пережившим эвакуацию и замученным нацистами в концлагерях.
«Надо создать музей на территории Красносельского района, где в войну располагались фильтрационные и концлагеря, пересыльные пункты, в которых содержались дети», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он поручил определить место, где можно по архивным документам возвести точную копию барака для детей.
Также губернатор поручил проработать вопрос о размещении на здании Дворца учащейся молодежи памятной доски, посвященной детям-жертвам геноцида, которые погибли в локальных войнах и конфликтах, умерли в эвакуации. С такой просьбой к Беглову обратились представители ветеранских организаций.