В Волгоградской области появилась резиденция «Таврида. АРТ»

Как рассказали в комитете по делам молодежи Волгоградской области, арт-резиденция станет не только площадкой для объединения творческих людей, но и также позволит воплотить в жизнь идеи молодых талантов.
В арт-резиденции будут проводиться разнообразные творческие мероприятия, в числе которых мастер-классы, тренинги, встречи с известными жителями региона, квартирники и различные интеллектуальные игры.
Помимо Волгоградской области, по результатам конкурсного отбора арт-резиденции федеральной сети «Таврида. АРТ» открылись в Томской и Тюменской областях, Республике Карелия и Краснодарском крае.
Напомним, что одной из ключевых задач региональных властей является создание условий для раскрытия потенциала молодых людей.
К слову, в прошлом году в различных творческих мероприятиях, организованных для молодежи, приняли участие более трех тысяч юных жителей Волгоградской области.