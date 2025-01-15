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В Волгоградской области появилась резиденция «Таврида. АРТ»

В Центре поддержки молодежных инициатив начала работу арт-резиденция федеральной сети «Таврида. АРТ».

Как рассказали в комитете по делам молодежи Волгоградской области, арт-резиденция станет не только площадкой для объединения творческих людей, но и также позволит воплотить в жизнь идеи молодых талантов.

В арт-резиденции будут проводиться разнообразные творческие мероприятия, в числе которых мастер-классы, тренинги, встречи с известными жителями региона, квартирники и различные интеллектуальные игры.

Помимо Волгоградской области, по результатам конкурсного отбора арт-резиденции федеральной сети «Таврида. АРТ» открылись в Томской и Тюменской областях, Республике Карелия и Краснодарском крае.

Напомним, что одной из ключевых задач региональных властей является создание условий для раскрытия потенциала молодых людей.

К слову, в прошлом году в различных творческих мероприятиях, организованных для молодежи, приняли участие более трех тысяч юных жителей Волгоградской области.