Что можно и нельзя делать в Сильвестров день 15 января на Куриный праздник

Православная церковь 15 января вспоминает святого Сильвестра Первого. В народе принято отмечать Сильвестров день. Однако у праздника есть еще одно название — куриный праздник. Оно появилось по причине того, в названный день занимались чисткой, облагораживанием курятников.
Что нельзя делать 15 января.
Не следует готовить блюда из курицы. Предки верили, что подобное может спровоцировать неудачи, несчастья. Под запретом ссоры и конфликты. Также не следует проводить 15 января в тишине. Не стоит стричь волосы.
Что можно делать 15 января.
По традиции, было принято заниматься облагораживанием, а также уборкой курятников. Как правило, на них вешали обереги, представляющие из себя черный камень с дыркой внутри.
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