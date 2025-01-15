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Что можно и нельзя делать в Сильвестров день 15 января на Куриный праздник

Собрали запреты и приметы на 15 января, когда празднуют Сильверстов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 15 января вспоминает святого Сильвестра Первого. В народе принято отмечать Сильвестров день. Однако у праздника есть еще одно название — куриный праздник. Оно появилось по причине того, в названный день занимались чисткой, облагораживанием курятников.

Что нельзя делать 15 января.

Не следует готовить блюда из курицы. Предки верили, что подобное может спровоцировать неудачи, несчастья. Под запретом ссоры и конфликты. Также не следует проводить 15 января в тишине. Не стоит стричь волосы.

Что можно делать 15 января.

По традиции, было принято заниматься облагораживанием, а также уборкой курятников. Как правило, на них вешали обереги, представляющие из себя черный камень с дыркой внутри.

Согласно приметам, петухи, которые запели рано утром, предсказывают оттепель. В том случае, если сорока летает недалеко от дома, то ждали вьюгу.

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