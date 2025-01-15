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НЦЗПД сказал, что делать белорусам, если на телефон приходят SMS прошлого владельца номера

НЦЗПД сказал, что делать, если на телефон приходят SMS прошлого владельца номера.

Источник: Комсомольская правда

НЦЗПД сказал, что делать белорусам, если на телефон приходят SMS прошлого владельца номера. Подробности озвучили в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных.

В сообщении говорится, что операторы электросвязи не владеют информацией о том, кому именно предыдущий владелец абонентского номера оставлял свои персональные данные. Кроме того, у операторов нет возможности обеспечить их удаление в случае перехода номера к новому абоненту.

В НЦЗПД уточнили, что одним из вариантов решения названной проблемы может стать подача организации, которая отправляет подобные сообщения, заявления в письменной или в электронной форме с требованием прекратить обработку персональных данных, согласно пункту 1 статьи 13 закона о защите персональных данных.

Говорится, что для того, чтобы подобное требование удовлетворить, оператор должен удостовериться в том, «что именно вы являетесь новым владельцем абонентского номера». Специалисты советуют при изменении абонентского номера не забывать отвязать старый номер от приложений и аккаунтов, которые не используют для обеспечения безопасности персональных данных.

Ранее мы писали, что мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов: «Неоднократно жаловались абоненты».

Тем временем минские контролеры задержали 100 000 «зайцев», уплативших штрафы на 3 млн рублей.

Кстати, МАРТ Беларуси сказал, можно ли примерять нижнее белье в магазине.