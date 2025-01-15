Пора-пора порадоваться: Максиму Дунаевскому — 80

Показательно, что в начале его пути ему не могла помочь даже фамилия отца. Отношения прославленного композитора с матерью Максима, балериной Зои Ивановной Пашковой, не были зарегистрированы, и вплоть до 16 лет мальчик жил под ее фамилией. Но именно Максим, а не его старший брат Евгений продолжил дело отца. Еще не поступив в консерваторию, он стал музыкальным руководителем студии «Наш дом» в составе студенческого театра МГУ — и в дальнейшем его жизнь всегда будет связана со сценой. В период учебы он успел также поработать дирижером в Театре им. Евг. Вахтангова и Московском Мюзик-холле, а позже организовал свой вокально-инструментальный ансамбль «Арсенал», для которого сочинял песни на стихи Роберта Рождественского, Ильи Резника, Леонида Дербенева и многих других.