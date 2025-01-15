Пора-пора порадоваться: Максиму Дунаевскому — 80

«Пора-пора-порадуемся на своем веку…» Продолжить песню из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» сможет любой взрослый житель нашей страны, да и всего СНГ. И это далеко не единственный суперхит Максима Дунаевского. Музыка из «Мэри Поппинс, до свидания!», «Летучего корабля» и многих других шедевров отечественного кино навсегда стала частью нашего культурного кода, а ее автор — признанным классиком. Который, однако, продолжает успешно трудиться по сей день. 15 января Максим Дунаевский отмечает 80-летний юбилей. Поздравляя маэстро, «Известия» вспоминают самые яркие главы его творческой биографии.
По стопам отца.
Максим Дунаевский родился в 1945 году. Его отец — великий Исаак Осипович Дунаевский, родоначальник советской оперетты и, вместе с режиссером Григорием Александровым, соавтор первых отечественных музыкальных комедий. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». Пожалуй, не было в 1930-е фильмов более любимых народом. И песен более известных, чем звучавшие в них: «Сердце, тебе не хочется покоя», «Широка страна моя родная», «Вьется дымка золотая, придорожная» (список можно продолжать).
— На поводу у публики я никогда не шел и не пойду, я всегда тянул за собой, и это получалось. Но язык должен быть простым. Вот у Исаака Дунаевского — сложный язык или простой? С одной стороны, сложный, песни ведь все в трехчастной форме. Это обязательно куплет, потом некая связка и припев. Но они запоминаемы, — говорил о творчестве своего отца Максим Дунаевский.
Какова была вероятность, что сын Исаака Осиповича сможет повторить успех отца, причем ровно в том же жанре и без малейшей его помощи? Очевидно, минимальная. Тем не менее так и получилось. Потеряв родителя в 10 лет, Максим решил, что тоже хочет заниматься музыкой. И пошел сначала в музыкальную школу, а затем в училище при Московской консерватории и, наконец, саму консерваторию.
Показательно, что в начале его пути ему не могла помочь даже фамилия отца. Отношения прославленного композитора с матерью Максима, балериной Зои Ивановной Пашковой, не были зарегистрированы, и вплоть до 16 лет мальчик жил под ее фамилией. Но именно Максим, а не его старший брат Евгений продолжил дело отца. Еще не поступив в консерваторию, он стал музыкальным руководителем студии «Наш дом» в составе студенческого театра МГУ — и в дальнейшем его жизнь всегда будет связана со сценой. В период учебы он успел также поработать дирижером в Театре им. Евг. Вахтангова и Московском Мюзик-холле, а позже организовал свой вокально-инструментальный ансамбль «Арсенал», для которого сочинял песни на стихи Роберта Рождественского, Ильи Резника, Леонида Дербенева и многих других.
— Мои попытки отойти от академической музыки чуть не закончились отчислением. Учителем композиции у меня был Дмитрий Кабалевский. Однажды — я тогда переходил на третий курс — он возле своей дачи встретил поэта Семена Кирсанова, который поздравил его с удачной премьерой ученика: мой мюзикл по поэме Кирсанова «Сказание про царя Макса Емельяна» поставил Марк Розовский в знаменитой студии МГУ «Наш дом». Кабалевский сказал мне, что сначала надо выучиться академическому письму, а потом уже заниматься всякими тру-ля-ляшками, — вспоминал Максим Дунаевский.
Счастливый клинок.
Впрочем, как и когда-то его отец, всесоюзную известность молодой композитор получил благодаря кино, а не театральной и музыкальной сцене. Однако не факт, что экранный триумф состоялся бы без спектакля. В 1974-м в Московском ТЮЗе по пьесе Марка Розовского и Юрия Ряшенцева был поставлен спектакль «Три мушкетера», музыку к которому написал Дунаевский, друг Розовского еще со времен театра МГУ. И вскоре было решено сделать на основе пьесы фильм.
В 1979-м на экраны выходит комедия «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича — и песни оттуда (часть которых перекочевала из спектакля, а часть Дунаевский написал специально) сразу становятся шлягерами. Максим Исаакович вспоминал, что однажды проснулся, услышав, как гуляки во дворе орут «Пора-пора-порадуемся», и понял: слава пришла.
А ведь это далеко не единственная песня из «Трех мушкетеров», запомнившаяся и полюбившаяся зрителям. «Есть в графском парке старый пруд», «Констанция, Констанция», «Я не сказала “да”, милорд»… У создателей получился полноценный киномюзикл, и явный стилевой контраст между музыкой и историческими костюмами/декорациями только добавляет обаяния этому произведению. Изначально Дунаевскому предлагали сделать стилизацию под XVII век, но композитор решительно отверг эту идею, напротив, задействовав самые современные средства: электронику, рок-инструменты. Впрочем, без аллюзий на эпоху барокко не обошлось. Вспомним: когда Людовик XIII обвиняет королеву в измене, звучит речитатив под клавесин. И это не единственный пример.
Стилевые фокусы прекрасно подчеркнули нарочито ироничный дух проекта в целом. Ведь «Три мушкетера», конечно, не «серьезный» костюмный фильм. Это игра в прошлое, веселая смесь французского с нижегородским (а точнее, с одесским, ведь именно там снималась лента). Водевиль на исторические мотивы. Что, кстати, многих критиков возмутило: в прессе новинку в основном ругали. Однако народная любовь спасла ленту. Стали бы «Три мушкетера» столь популярны, не будь там замечательной музыки Дунаевского вкупе с игрой выдающихся актеров? Вопрос.
Интересно, что многие звезды исполнили вокальные партии самостоятельно: мы слышим в песнях подлинные голоса Алисы Фрейндлих (королева Анна Австрийская), Алексея Кузнецова (герцог Бэкингем), Маргариты Тереховой (Миледи), Александра Трофимова (кардинал Ришелье), Бориса Клюева (Рошфор), ну и, конечно, Михаила Боярского (Д’Артаньян). С ними всеми Дунаевский работал над пением — и, надо признать, добился отличного результата, учитывая, что многие его мелодии отнюдь не просты.
Между бабками-ёжками и Мэри Поппинс.
Сразу после «Трех мушкетеров» Дунаевский создает еще один музыкальный шедевр: «Летучий корабль». В мультфильме Гарри Бардина песни играют ничуть не меньшую роль, чем в картине Юнгвальд-Хилькевича, и опять композитор соединяет эстрадное звучание с чем-то совершенно иным — на этот раз с фолк-мотивами (в основе сюжета — народная сказка). И вот он, талант: рок-песня Ивана с электрогитарой (кстати, главного героя озвучивал тот же Боярский) и уморительные частушки бабок-ёжек прекрасно сочетались в одном художественном пространстве.
В первой половине 1980-х у Дунаевского выходит по два-три фильма в год. При этом мелодическая щедрость композитора ничуть не падает. Очередной творческой вершиной оказывается киномюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!». Теперь уже вся страна заслушивается песнями «33 коровы», «Ветер перемен», «Непогода», «Жил да был брадобрей» — саундтрек выходит на пластинках и пользуется большой популярностью.
— Мне говорили, что «Ветер перемен» или «Ах, этот вечер» никогда хитом не будут. Никогда. Музыка там сложная. Но в итоге я доказал и себе, и другим, что это не так. Значит, не такая примитивная у нас публика, — признавался композитор.
Уникальность дарования Дунаевского еще и в том, что его музыка нравится как взрослым, так и детям. «Три мушкетера», «Летучий корабль», «Мэри Поппинс» — настоящие хиты семейного просмотра. И качество это с годами не ослабевает. Всё новые и новые поколения собираются у экранов телевизоров, когда показывают эти картины.
— Всплыла в памяти бытовая история из моего детства. Год 1983-й или 1985-й, дико дождливое лето, мы всей семьей сидим в Абрамцево. Бабушки бесконечно что-то готовят, мы к ним подбегаем за очередной вкуснятиной, — вспоминает член Совета Союза композиторов РФ, председатель Гильдии молодых музыкантов Российского музыкального союза Ярослав Судзиловский, — По телевизору показывают «Мэри Поппинс». Звучит «Полгода плохая погода, полгода совсем никуда». И это так удивительно, что и в телевизоре про дождь. Поэтому для меня Максим Дунаевский — часть моей личной жизни, мое детство. Кстати, не знаю, о чем думал Дунаевский, когда писал «Ветер перемен», но эта композиция очень совпала и с переменами в СССР. Это стало неким манифестом поколения, которому тогда было 20−30 лет.
Максим Дунаевский — гениальный мелодист, а написать мелодию очень сложно, потому что она должна быть запоминающейся, добавил Ярослав Судзиловский.
Сам Дунаевский говорит: «Мне кажется, большинство композиторов, которые работают сегодня в “авангарде”, попросту лукавят и обманывают слушателей. По-настоящему талантливый композитор не ограничивает себя умозрительными схемами — он может всё».
Песня остается.
В общей сложности фильмография Дунаевского включает более 70 наименований — как российских, так и голливудских: восемь лет композитор прожил в США. При этом, строя карьеру в кино, он никогда не забывал и о театральной сцене. Например, написал на стихи Юрия Ряшенцева рок-оперу «Саломея, царевна иудейская», перенес на сцену «Летучий корабль» и «Мэри Поппинс» и даже создал вполне академическую оперу «Шинель» по Гоголю.
Ну, а в параллельно с крупными проектами писал песни — в том числе для таких исполнителей, имена которых у широкой публики никак не ассоциируются с живым классиком. Он автор хитов Татьяны Булановой, Маши Распутиной, Любови Успенской, Льва Лещенко.
— Когда-то я стеснялся своей песни «Городские цветы», считая ее слишком ресторанной. А Леонид Дербенев меня утешал: ничего-ничего, зато много денег получим. Но сегодня по сравнению с тем, что есть на эстраде, эта песня — просто классическая ария, — рассказывал Дунаевский о хите, который исполнил Михаил Боярский.
Он же участвовал в отборе российских исполнителей для «Евровидения», был в жюри многих конкурсов поп-исполнителей. Впрочем, к современной эстраде маэстро относится неоднозначно.
— Сегодняшним композиторам не нужны композиторы, не нужны поэты, потому что на их продюсеров работают целые фабрики безымянных девочек и мальчиков, — объяснял Дунаевский «Известиям».
Как и его отец, Максим Исаакович во всех жанрах держит планку высокого вкуса. И небезуспешно доказывает собственным примером, что дистанция между легкой и серьезной музыкой на самом деле очень условна. Уже 10 лет он возглавляет художественный совет и выполняет художественное руководство Московской областной филармонией, преподает в консерватории, дирижирует в лучших залах мира, но — не перестает создавать мелодии, проникающие в сердце и душу любого слушателя.