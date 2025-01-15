Песня зовет: россияне платят сотни тысяч за туры на зарубежные концерты

— Я большой поклонник Coldplay! Я сам артист, и эта группа меня вдохновляет, поэтому я был намерен попасть на шоу, — рассказал «Известиям» Андрей. — Я слышал новость, что там за 15 минут раскупили все билеты. Возможно, именно поэтому у меня не получилось, хотя я был одним из первых. Ближе к концерту мы обратились к нашей подруге, которая живет в Швейцарии. И она без проблем, находясь там, смогла забронировать и для себя три билета, и для меня с супругой два. Мы выбрали фан-зону. Ты приходишь заранее и, как только открывается дверь, встаешь в толпу и стараешься протиснуться поближе к сцене для того, чтобы быть непосредственным участником этого концерта, а не наблюдателем. Артист находится от тебя в нескольких метрах, ты видишь его эмоции — это отдельное впечатление!