Песня зовет: россияне платят сотни тысяч за туры на зарубежные концерты

Стоимость туров на концерты зарубежных звезд достигла полумиллиона рублей. Среди предложений туристических компаний на 2025 год — поездка на Джастина Тимберлейка в Милан ценой почти в 500 тыс. рублей. За 200 тыс. рублей можно попасть на Эда Ширана в ОАЭ. Среди прошедших — январские шоу Coldplay в Абу-Даби, которые обошлись российским фанатам примерно в 300 тыс. рублей. О том, как попасть на концерт заграничного кумира, — в материале «Известий».
Сколько стоят туры на зарубежные концерты.
Выездной туризм показал динамику роста от 10 до 30% в 2024 году в зависимости от направления. Отметили спрос представители индустрии в том числе и на поездки, связанные с событиями.
— География самая разнообразная. Людей не останавливают даже очень удаленные маршруты, — рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. — Например, Юго-Восточная Азия. Туда тоже бывают турне. Стыковочные рейсы путешественникам тоже не страшны. Количество поездок в Европу существенно сократилось, но относительно низкой базы 2023 года в 2024-м число туров на события туда выросло, включая спортивные мероприятия и концерты.
Наступивший год эту тенденцию продолжает. В условиях, когда количество гастролей зарубежных звезд в РФ сократилось, поклонники едут на шоу своих кумиров в другие страны.
Календарь событий на предстоящий год уже известен, и российские туркомпании предлагают взять все хлопоты на себя. Предела бюджету, как и средней цены, нет. Всё зависит от прихотей и возможностей заказчика. Среди предложений в открытых источниках — тур на концерт Джастина Тимберлейка в Милан 2 июня. Стоимость у туроператора «ПАКС» — от 425 тыс. рублей. В программе три ночи в отеле, завтраки, экскурсия, дегустация на винодельне (которая оплачивается на месте) и, конечно, посещение самого шоу на две персоны. А вот о перелете и визе подумать придется самостоятельно.
Бюджетнее у Travel Stories Agency — 359 тыс. рублей на двоих и 225. тыс. рублей на одного человека с 1 по 4 июня. Основная часть суммы уходит на перелет с пересадкой в Баку, проживание в гостинице с завтраками, страховки, итальянскую визу. Если покупать проходку на выступление артиста самостоятельно через официальный сайт музыканта, то сейчас он обойдется в сумму примерно от 10 тыс. до 50 тыс. рублей (€92,00−453,50). В том же Милане в июне пройдет концерт Дуа Липы (тур на одного — 232 тыс. рублей), ранее в мае — шоу группы Imagine Dragons (224 тыс. рублей на одного). Эксперты отмечают, что Италия — одна из европейских стран, куда сегодня у россиян есть надежда получить визу.
— Какие направления самые сложные? Всё, что касается Европы и Америки, Англия, — ответил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. — Невозможно визу получить американскую в России. Мегасложно оформить английскую, да и европейские. Если концерт где-нибудь в Финляндии, в Польше или в Чехии, то же самое: визы туда не выдаются. А вот Италия, Франция, Греция, Венгрия дают более-менее охотно визы россиянам, но из-за дороговизны билета мы не видим какого-то массового спроса на концерты.
Тем, кого пугают сложности с получением въездного документа, агенты предлагают в апреле отправиться в тур на шоу Эда Ширана в Абу-Даби за 199 тыс. рублей на человека, в феврале — в Баку за 146 тыс. рублей на концерт OneRepublic. Группа, кроме того, отметится в апреле 2025 года концертом в Турции, которую эксперты называют одним из лидеров российского турпотока. На официальном сайте билет на выступление — примерно 13 тыс. рублей. Одним из самых доступных с точки зрения логистики в 2025 году кажется концерт группы Джареда и Шеннона Лето Thirty Seconds to Mars, который пройдет в июне в Казахстане. Билеты — от 8,5 тыс. до 13 тыс. рублей.
«Солист Coldplay сказал: “Спасибо, Россия!”.
Впрочем, многие россияне, несмотря на предложения агентств, сами планируют поездки на события за границей. Но тут есть сложности и риски.
В январе многие фанаты Coldplay отправились в Абу-Даби — одно из самых доступных сейчас направлений. Там у группы было сразу четыре выступления.
— Я была в диком восторге! Эмоции, свет, звук — была продумана каждая мелочь. На концерте было очень много русских, мне кажется, больше, чем кого-либо. Я видела Олю Бузову. Из интересного — солист Coldplay сказал: «Спасибо, Россия!» То есть он перечислял разные страны, среди прочих назвал Россию и сказал: «Thank you, Russia!» Это максимально круто, потому что было много аплодисментов, — рассказала «Известиям» директор певицы Ольги Серябкиной, создатель PR-агентства FreeDoom Agency Милена Дорохина.
С учетом перелета, проживания, питания и прочих расходов поход на шоу за границей обошелся в несколько сотен тысяч рублей.
— Билеты я покупала через сервис Viagogo. Это, скорее всего, перекупщики, потому что на сайте Coldplay уже давно было sold out, а на других площадках они еще продавались. Стоили по-разному, в зависимости от сектора. Я общалась со знакомыми — кто-то покупал за 100 тыс. рублей, кто-то за 200. Я взяла за 18 тыс. рублей. Останавливались мы в Дубае, и оттуда ехали на машине до Абу-Даби. Это 15 тыс. рублей в одну сторону. Если посчитать поездку на двоих с учетом минимальной стоимости билетов, жилья, передвижения, питания, перелета — это минимум 350 тыс. рублей, — подсчитала Дорохина.
Чтобы оплатить билет на концерт ей пришлось искать знакомых с иностранной банковской картой — нашли в Казахстане. Другому собеседнику «Известий», музыканту Андрею Давинчи, на выручку пришла подруга из Швейцарии. Он заранее сделал бронь на площадке Ticketmaster, но выкупить билеты не смог: в решающий момент сайт завис.
— Я большой поклонник Coldplay! Я сам артист, и эта группа меня вдохновляет, поэтому я был намерен попасть на шоу, — рассказал «Известиям» Андрей. — Я слышал новость, что там за 15 минут раскупили все билеты. Возможно, именно поэтому у меня не получилось, хотя я был одним из первых. Ближе к концерту мы обратились к нашей подруге, которая живет в Швейцарии. И она без проблем, находясь там, смогла забронировать и для себя три билета, и для меня с супругой два. Мы выбрали фан-зону. Ты приходишь заранее и, как только открывается дверь, встаешь в толпу и стараешься протиснуться поближе к сцене для того, чтобы быть непосредственным участником этого концерта, а не наблюдателем. Артист находится от тебя в нескольких метрах, ты видишь его эмоции — это отдельное впечатление!
Найти билеты можно было и на сайтах объявлений вроде «Авито». Там разбег цен большой — кто-то сбывал их за 15 тыс. рублей, кто-то сразу два за 70 тыс. рублей. Еще одно решение — обратиться к специалистам, но стоит учитывать наценку.
— Я обратилась в агентство, потому что было достаточно сложно купить билет, и нужно иметь зарубежную карту, а у меня такой нет. Он обошелся мне фактически в 35 тыс. рублей, хотя изначально стоил порядка 15−20 тыс., всё остальное комиссия, — рассказала «Известиям» Лолита Сухова из Нижнего Новгорода.
Система устроена таким образом, что сами билеты их обладатели получили накануне концерта. Хорошо, если, потратившись на перелет и проживание, в последний момент не выяснилось, что проходку на шоу приобрел у мошенников — это еще один момент, к которому стоит отнестись внимательно при планировании поездки на концерт за границу. Чтобы попасть на площадку, зрители должны были предъявить qr-коды, которые были доступны только в их личных кабинетах на специальном сайте (скриншот сделать было нельзя), поэтому многие опытные путешественники обзавелись местной SIM-картой, чтобы обеспечить бесперебойный интернет.