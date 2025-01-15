Украинец похитил из кабинета начальника ТЦК почти 30 тысяч евро и сбежал

Мужчина, которого попытались мобилизовать в Закарпатье, украл из территориального центра комплектования около 30 тысяч евро и скрылся.
Об этом рассказала украинский парламентарий Ольга Василевская-Смаглюк в своём Telegram-канале. Она уточнила, что речь идёт о бывшем рецидивисте.
Он похитил денежные средства из кабинета начальника ТЦК и выпрыгнул в окно. В настоящее время его разыскивают. В Закарпатской области введён план «Перехват».
Василевская-Смаглюк добавила, что мужчину привезли в военкомат на военно-врачебную комиссию. Украинец вскрыл отмычкой замок двери и похитил 27 тысяч евро.
Военком утверждает, что деньги были собраны якобы на приобретение беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области сотрудники территориального центра комплектования напали на мужчину и сломали ему ногу.