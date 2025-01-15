С 1 февраля подешевеют квартиры на вторичном рынке. Что изменилось на рынке недвижимости

— Оживление на рынке наблюдалось уже в декабре, и в январские праздники потенциальный спрос и на вторичном, и на загородном рынках был довольно активным. Люди начинают выходить из банковских депозитов и интересуются вложениями в недвижимость. Но рост интереса пока не говорит об увеличении количества сделок или подорожании лотов, на данный момент активно продаётся самое экономичное жильё, ажиотажа по авансам нет, — рассказал руководитель офиса «Новослободское» «ИНКОМ-Недвижимости» Денис Васильев.