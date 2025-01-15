В Сириусе хотят создать единую систему предупреждения землетрясений

«В Сириусе и его окрестностях такие катаклизмы не редкость. Например, в прошлые выходные здесь произошла серия землетрясений разной магнитуды. Такие условия федеральной территории позволяют ученым Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета “Сириус” проводить здесь исследования, которые помогут изучить сейсмический режим района Большого Сочи и детальнее описать происходящие в нем тектонические процессы, что поможет снизить вероятность негативных последствий как от самих землетрясений, так и от связанных с сейсмичностью опасных явлений — например, от оползней и цунами», — рассказали в пресс-службе ФТ «Сириус».