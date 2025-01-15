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В Сириусе хотят создать единую систему предупреждения землетрясений

Ученые Сириуса научатся предсказывать сейсмические события.

Источник: Комсомольская правда

Ученые из Университета «Сириус» разрабатывают систему, способную предупреждать о землетрясениях и других геоопасностях, которую можно будет применять в регионах России с активной тектонической деятельностью.

«В Сириусе и его окрестностях такие катаклизмы не редкость. Например, в прошлые выходные здесь произошла серия землетрясений разной магнитуды. Такие условия федеральной территории позволяют ученым Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета “Сириус” проводить здесь исследования, которые помогут изучить сейсмический режим района Большого Сочи и детальнее описать происходящие в нем тектонические процессы, что поможет снизить вероятность негативных последствий как от самих землетрясений, так и от связанных с сейсмичностью опасных явлений — например, от оползней и цунами», — рассказали в пресс-службе ФТ «Сириус».

Специалисты планируют провести аналогичные исследования на территории Сочи. На курорте создадут пункты постоянного наблюдения, данные которых будут оперативно поступать в единый центр на базе Научно-технологического университета «Сириус».

наука