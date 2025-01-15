Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 31,9%

К типичным возбудителям ОРВИ относится метапневмовирус, вспышку которого в конце декабря зафиксировали в Китае, Казахстане и Малайзии. Роспотребнадзор на фоне сообщений о вспышке вируса в Китае отчитывался о снижении заболеваемости ОРВИ в России более чем на 50% за неделю с 1 января. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов говорил, что на 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса составила лишь 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с аналогичной неделей 2023 года (0,8%).