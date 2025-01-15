Тайна Эфесского черепа. Кого приняли за убитую сестру Клеопатры

В гробнице был найден мраморный саркофаг, почти весь заполненный водой, и в нём, как рассказывают учёные, лежали останки, которые тогда объявили костями молодой женщины. При этом по неясным причинам из гроба извлекли только череп. Его увезли в Германию, а во время Второй мировой войны он исчез и считался утерянным вплоть до недавних пор. Лишь в 2022 году его вновь обнаружили в Вене. После этого египтологи решили заново исследовать его вместе с другими останками из Эфеса с помощью мощной современной техники.