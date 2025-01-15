«Есть несостыковка»: Друг Яниса Тиммы указал на странные детали в гибели экс-мужа Седоковой

Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был обнаружен мёртвым в подъезде хостела в Москве. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой. Изначально Седокова взяла на себя все расходы на организацию похорон бывшего мужа, но позже выяснилось, что звезда не перевела семье баскетболиста обещанные средства.