Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Есть несостыковка»: Друг Яниса Тиммы указал на странные детали в гибели экс-мужа Седоковой

В деле о гибели бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы всплыли новые детали. Выяснилось, что результаты двух проведённых судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу. На это указал друг латвийского баскетболиста Марк Пугачёв в соцсетях.

«Экспертиза уже дала информацию, что есть несостыковка с той экспертизой, которую делала Москва. Скоро будет заключение, дело уже возбуждено», — заявил он, не исключив криминальной версии произошедшего.

Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был обнаружен мёртвым в подъезде хостела в Москве. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой. Изначально Седокова взяла на себя все расходы на организацию похорон бывшего мужа, но позже выяснилось, что звезда не перевела семье баскетболиста обещанные средства.