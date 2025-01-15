Прогноз погоды на январь 2025: Синоптики обещают тёплое начало года

В первом месяце наступившего года средняя температура по России ожидается выше нормы. В Москве температура уже превысила норму на 8−10 градусов, на Урале и в Сибири — до трёх градусов. В Якутии и Хабаровском крае продолжаются морозы. На юге, за исключением Крыма, ожидается дефицит осадков, тогда как в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях и Карелии, наоборот, вероятен избыток снега.