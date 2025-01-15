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Титулованная российская самбистка умерла в возрасте 33 лет из-за несчастного случая

Титулованная российская дзюдоистка и самбистка Ольга Баранова скончалась на 34-м году жизни. Печальной новостью в соцсетях поделилась Тверская федерация дзюдо.

Источник: Life.ru

«Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова», — гласит пост.

Причиной смерти стал несчастный случай, рассказали ТАСС в федерации, не уточнив подробностей. Там лишь отметили, что Ольга давно завершила карьеру спортсменки и работала тренером по фитнесу. Прощание с ней состоится 16 января.

Ранее стало известно, что в центре Москвы застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко. Убийца задержан. По предварительным данным, причиной жестокой расправы стал бытовой конфликт.