Титулованная российская самбистка умерла в возрасте 33 лет из-за несчастного случая

«Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова», — гласит пост.
Причиной смерти стал несчастный случай, рассказали ТАСС в федерации, не уточнив подробностей. Там лишь отметили, что Ольга давно завершила карьеру спортсменки и работала тренером по фитнесу. Прощание с ней состоится 16 января.
Ранее стало известно, что в центре Москвы застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко. Убийца задержан. По предварительным данным, причиной жестокой расправы стал бытовой конфликт.