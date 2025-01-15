Климатолог Кокорин: в 2025—2027 годах рекордной жары не будет

«Эль-Ниньо сменится на Ла-Нинью, вулкан Тонга извергся и мы про него забыли, Солнце пойдет на спад. Что касается облаков, то здесь сложно что-то однозначно сказать. Но в любом случае, львиная доля естественных факторов, сделавших 2024 год рекордно жарким, исчезнет и, в некоторых случаях, даже приобретёт противоположный характер. Из этого следует, что 2025−2027 года не будут столь рекордными. Но потом снова стоит ожидать очередных рекордов», — сказал климатолог.