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Климатолог Кокорин: в 2025—2027 годах рекордной жары не будет

Ушедший 2024 года назвали самым жарким за всю историю наблюдений.

Источник: Аргументы и факты

Рекордной жары в период с 2025 по 2027 год не будет, но потом стоит ожидать очередных рекордов. Об этом aif.ru рассказал климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Эль-Ниньо сменится на Ла-Нинью, вулкан Тонга извергся и мы про него забыли, Солнце пойдет на спад. Что касается облаков, то здесь сложно что-то однозначно сказать. Но в любом случае, львиная доля естественных факторов, сделавших 2024 год рекордно жарким, исчезнет и, в некоторых случаях, даже приобретёт противоположный характер. Из этого следует, что 2025−2027 года не будут столь рекордными. Но потом снова стоит ожидать очередных рекордов», — сказал климатолог.

Ранее Кокорин озвучил причины, по которым 2024 год назвали самым жарким за всю историю наблюдений. Среди них, в том числе, извержение вулкана Тонга, пик Солнца, изменение количества облаков и т.д.