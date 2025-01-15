Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет снова пообещал бросить пить

Кандидат на пост главы Минобороны Соединённых Штатов Пит Хегсет пообещал отказаться от употребления алкогольных напитков, если его кандидатура будет утверждена.
Заявление прозвучало в ходе слушаний в верхней палате Конгресса США. Сенатор-демократ Мэйзи Хироно задала вопрос Хегсету, способен ли он «отказаться от должности, если выяснится, что он пил на работе».
Хегсет ответил, что пообещал республиканцам «полностью воздерживаться от употребления спиртного в случае утверждения его кандидатуры». При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, уйдёт ли в отставку.
«Я взял на себя это обязательство от лица министра обороны и мужчин и женщин, которым я служу», — сказал Хегсет.
Хироно подчеркнула, что должность шефа Пентагона подразумевает вовлеченность в работу «в режиме 24/7».
Напомним, в декабре Хегсет заявил, что в случае одобрения его кандидатуры в Сенате он откажется от употребления алкоголя.
Хегсета обвиняли в «неподобающем поведении», в том числе злоупотреблении алкоголем. Он называет такие обвинения «анонимными и ложными». Некоторые сенаторы-республиканцы считают Хегсета достойным кандидатом, учитывая его военные награды.