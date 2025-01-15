«Гонец» обеспечит связью второй этап экспедиции МЧС «Безопасная Арктика — 2025»

По словам гендиректора предприятия Андрея Манойло, вездеходная колонна будет двигаться в условиях полной автономности. «Для оборудования “Гонец” мониторинг транспорта в удаленных районах — традиционная задача. Поэтому мы рассчитываем, что все получаемые терминалами “Гонец” треки вездеходов будут своевременно передаваться с маршрута в координирующий штаб МЧС России», — сказал он.