«Гонец» обеспечит связью второй этап экспедиции МЧС «Безопасная Арктика — 2025»

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спутниковые терминалы «Гонец» обеспечат связью второй этап экспедиции МЧС России «Безопасная Арктика — 2025», в рамках которой вездеходы преодолеют маршрут протяженностью более 2,4 тыс. км по территории Чукотки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия «Спутниковая система “Гонец” (входит в Роскосмос).
«АО “Спутниковая система “Гонец” передало для нужд экспедиции семь комплектов терминалов “Гонец” модификации “Мобильный” и два комплекта персональной связи “Гонец-Автономный”. В задачи, решаемые оборудованием “Гонец”, входит передача треков вездеходов с маршрута и организация персональных коммуникаций для участников экспедиции”, — говорится в сообщении.
По словам гендиректора предприятия Андрея Манойло, вездеходная колонна будет двигаться в условиях полной автономности. «Для оборудования “Гонец” мониторинг транспорта в удаленных районах — традиционная задача. Поэтому мы рассчитываем, что все получаемые терминалами “Гонец” треки вездеходов будут своевременно передаваться с маршрута в координирующий штаб МЧС России», — сказал он.
По словам Манойло, для персональных коммуникаций участники этапа будут использовать комплекты «Гонец-Автономный», с которых можно получать личные сообщения и небольшие файлы. «Надеемся, это поможет членам экспедиции чувствовать себя постоянно на связи», — добавил глава предприятия.
Экспедиция «Безопасная Арктика — 2025» стартовала в Мурманске 25 декабря — в ней принимают участие более 300 специалистов и свыше 120 единиц спецтехники, которые в условиях полярной ночи двигаются по заснеженной пересеченной местности и зимникам. Маршруты проходят через Карелию, Архангельскую область, Ненецкий АО, Республику Коми, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край, Якутию и Чукотку. Общая протяженность экспедиции превысит 14 тыс. км.