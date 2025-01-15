FT: угрозы Трампа о расширении США выгодны России и КНР

Заявления избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающиеся Гренландии, Панамы и Канады, дают стратегическое преимущество Российской Федерации и Китаю, пишет Financial Times.
«Реальность такова, что угрозы Трампа в адрес Гренландии, Панамы и Канады — это абсолютный подарок России и Китаю», — говорится в публикации.
В материале сказано, что если республиканец может заявлять о стратегической необходимости «захватить» Панамский канал и остров Гренландия, то российская сторона и КНР имеют право защищать национальные интересы в вопросах Украины и Тайваня.
«Даже если Трамп никогда не выполнит свои угрозы, он уже нанёс огромный ущерб глобальному положению Америки и её системе альянсов. А он ещё даже не на посту», — отметил автор.
Трамп заявил, что Вашингтону следует вернуть контроль над Панамским каналом, а также присоединить к составу США остров Гренландия. Кроме того, по словам республиканца, частью Соединённых Штатов должна стать Канада.
Ранее член Координационного совета при Общественной палате РФ Владимир Карасев выразил мнение, что присоединение к Соединённым Штатам новых территорий выгодно РФ.