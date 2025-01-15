Депутат Чернышов предложил согласовывать с родителями покупки детей в играх

Парламентарий привел примеры вопиющих случаев, когда дети тратили огромные суммы денег без согласия родителей. Он настаивает на том, что платформы обязаны проверять платежи и исключать несанкционированные родителями транзакции, а также инициирует обязательное требование возврата денег за покупки, совершенные детьми без согласия родителей, чтобы защитить семьи от финансовых потерь и противодействовать безответственности игровых компаний.