Депутат Чернышов предложил согласовывать с родителями покупки детей в играх

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательные требования для игровых платформ, чтобы покупки, совершаемые детьми в видеоиграх, согласовывались с родителями. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что каждая финансовая операция, осуществляемая несовершеннолетними, должна быть предварительно одобрена взрослыми, иначе пользователи должны иметь право на возврат средств, потраченных их детьми.
Чернышов также призвал к разработке нормативных актов, которые обеспечат прозрачность транзакций и предотвратят неосознанные траты несовершеннолетних. Он отметил, что игровые компании оправдываются сложностью проверки каждой транзакции, однако в условиях цифровых технологий такие аргументы неубедительны.
По его мнению, современные инструменты позволяют проверять возраст пользователей и внедрять родительский контроль, а также требовать дополнительного подтверждения для крупных транзакций.
Парламентарий привел примеры вопиющих случаев, когда дети тратили огромные суммы денег без согласия родителей. Он настаивает на том, что платформы обязаны проверять платежи и исключать несанкционированные родителями транзакции, а также инициирует обязательное требование возврата денег за покупки, совершенные детьми без согласия родителей, чтобы защитить семьи от финансовых потерь и противодействовать безответственности игровых компаний.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по молодёжной политике Александр Толмачев заявил, что враги России могут воздействовать на сознание детей при помощи видеоигр, которые являются инструментом когнитивной войны и пропаганды.