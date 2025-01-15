Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 15 января 2025

Отключение отопления в Иркутске 15 января 2025 затронет Свердловский и Правобережный округа. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение ограничат для проведения ремонта, который поможет не допустить аварийный ситуаций в дальнейшем.
Отключение отопления в Иркутске 15 января 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть в микрорайоне Юбилейном, 9Б, на улице Бородина, 23 и в проезде Угольном, 72, — уточнил оператор.
Работы начнутся с девяти часов утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Также это значит, что жители останутся без горячей воды. Работы начнутся уже в девять часов утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 15 января 2025, можно посмотреть в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина поджег неопознанный предмет одном из пунктов выдачи товаров в Черемхово. Из-за этого начался пожар, пламя охватило четыре квадратных метра.