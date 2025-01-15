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Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 15 января 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 15 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 15 января 2025 затронет Свердловский и Правобережный округа. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение ограничат для проведения ремонта, который поможет не допустить аварийный ситуаций в дальнейшем.

Отключение отопления в Иркутске 15 января 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть в микрорайоне Юбилейном, 9Б, на улице Бородина, 23 и в проезде Угольном, 72, — уточнил оператор.

Работы начнутся с девяти часов утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Также это значит, что жители останутся без горячей воды. Работы начнутся уже в девять часов утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 15 января 2025, можно посмотреть в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина поджег неопознанный предмет одном из пунктов выдачи товаров в Черемхово. Из-за этого начался пожар, пламя охватило четыре квадратных метра.