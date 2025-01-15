В Красноярский край пришло аномальное тепло. МЧС и ГАИ предупреждают об опасностях такой погоды

Кроме того, на дорогах и тротуарах усилится гололед. В связи с этим автомобилистам нужно учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и строго соблюдать ПДД, а пешеходам рекомендуют выбирать нескользкую обувь и идти осторожно.