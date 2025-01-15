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В Красноярский край пришло аномальное тепло. МЧС и ГАИ предупреждают об опасностях такой погоды

Сегодня в Красноярск, Ачинскую и Канскую группы районов придет оттепель.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 37% 760 мм рт. ст. +2°
Источник: Freepik

Спасатели и дорожные полицейские предупредили жителей о рисках, связанных с такой нетипичной для середины зимы погодой.

В краевом центре в среду, 15 января, будет 0, +2 °C, переменная облачность, ветер юго-западный 8−13 м/с и без осадков.

Из-за потепления лед на водоемах начнет таять, поэтому выходить и выезжать на него небезопасно, предупреждают в МЧС. Наибольшая вероятность происшествий в Красноярском крае ожидается на реках Енисей, Ангара, Чулым, Туба и Березовском водохранилище.

Кроме того, на дорогах и тротуарах усилится гололед. В связи с этим автомобилистам нужно учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и строго соблюдать ПДД, а пешеходам рекомендуют выбирать нескользкую обувь и идти осторожно.

В четверг и пятницу в течение суток в Красноярске будет от −3 до −1 °C, порывистый ветер сохранится, временами возможен мокрый снег.

Крещенских морозов в этом году не будет: на выходных предварительно ожидается от −9 до −5 °C.

На Крещение в Красноярске обустроят три купели.