Мобильное приложение появилось у регионального портала «Услуги27»

— Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу работать, ориентируясь на комфорт жителей, и мы уверенно движемся в этом направлении. В октябре был обновлен дизайн портала «Услуги27», а на главном экране появился цифровой ассистент. Теперь стало доступно мобильное приложение. Современный мир требует быстрых и удобных решений, и мы понимаем, что сегодня смартфон — это не просто устройство, а помощник в каждой жизненной задаче. Пока мобильная версия работает в тестовом режиме. Призываем жителей качать и активно использовать приложение, а также делиться обратной связью — это поможет нам сделать сервис еще лучше и удобнее, — сказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.