Мобильное приложение появилось у регионального портала «Услуги27»

В Хабаровском крае запустили мобильное приложение регионального портала «Услуги27» (0+). Получение государственных и муниципальных услуг станет удобнее и быстрее. Выпуск версии для смартфона и планшета — важный этап работы по повышению качества жизни населения региона, сообщает ИА AmurMedia.
— Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу работать, ориентируясь на комфорт жителей, и мы уверенно движемся в этом направлении. В октябре был обновлен дизайн портала «Услуги27», а на главном экране появился цифровой ассистент. Теперь стало доступно мобильное приложение. Современный мир требует быстрых и удобных решений, и мы понимаем, что сегодня смартфон — это не просто устройство, а помощник в каждой жизненной задаче. Пока мобильная версия работает в тестовом режиме. Призываем жителей качать и активно использовать приложение, а также делиться обратной связью — это поможет нам сделать сервис еще лучше и удобнее, — сказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.
Направить свои предложения и пожелания по работе мобильного приложения можно на электронный адрес: rpgu@khv.gov.ru, а также связавшись со специалистами технической поддержки портала по номеру:
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, мобильное приложение можно скачать на платформе RuStore. Сейчас оно доступно пользователям устройств на базе Android, а владельцы iOS-устройств могут продолжать пользоваться мобильной версией сайта, адаптированной под смартфоны и планшеты. Возможность запуска приложения под операционную систему iOS еще прорабатывается.
Напомним, что в веб-версии и мобильном приложении регионального портала «Услуги27» представлено более 2000 услуг, из которых 727 доступны в электронном формате. Портал уже доказал свою востребованность: жители края активно используют его для записи к врачу, записи детей в школы и детские сады, получения справок от образовательных учреждений и учреждений социальной защиты.