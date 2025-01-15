Британские школьники стали больше интересоваться русским языком

Так, в 2019 году экзамен A-level по русскому сдали 693 учащихся, тогда как в 2024 году этот показатель увеличился до 1 044 человек. Похожая ситуация наблюдается и на уровне GCSE — первом этапе получения аттестата о среднем образовании. Количество школьников, выбирающих русский, возросло с 1,6 тысячи в 2018/2019 учебном году до 2,6 тысячи в 2022/2023 году.
Эксперты объясняют это явление возросшим интересом подростков к русской культуре и языку, несмотря на напряжённые политические отношения между странами.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать единый экзамен по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы и научные организации на программы высшего образования. Правительство должно представить свои предложения до 1 мая 2025 года.