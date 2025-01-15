Появилась новая версия гибели сотрудника мэрии Владивостока в Таиланде

Смерть сотрудника администрации Владивостока Константина Клюева, который умер во время отпуска в Таиланде, обрастает новыми подробностями. По данным издания «VLADIVOSTOK1.RU», информация о причастности к гибели мужчины местной проститутки-трансгендера* оказалась фейком.
Напомним, что 42-летний заместитель начальника гаража мэрии Владивостока прибыл на отдых в Паттайю 29 декабря 2024 года. Его родственники забеспокоились, когда отпуск завершился, но мужчина не вышел на работу в России. Как выяснилось, тело погибшего было обнаружено рядом с отелем «Pattaya Garden Resort», где он остановился, спустя несколько дней после его приезда в Таиланд.
Ранее в некоторых источниках сообщалось, что Клюева якобы ограбила и опоила смертельной дозой транквилизаторов «жрица любви». Однако автор сообщества «Паттайя от А до Я» Александр Цимбаленко опровергает эти слухи. Он заявил: «Версия о трансгендере и проститутке абсолютно не соответствует реальности. Мужчина упал с большой высоты. Сегодня мы с супругой провели много времени в полиции, чтобы изучить и получить копию рапорта о случившемся».
Предполагается, что причиной смерти стал удар о землю после падения с балкона или окна гостиницы. Александр Цимбаленко также уточнил, что его вместе с женой, журналисткой Светланой Шерстобоевой, привлекли к участию в разбирательствах.
Нужно отметить, что пока не ясно, стало ли падение следствием трагической случайности или чьего-то злонамеренного действия. Ни о какой официальной версии на данный момент информации не имеется.
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