Появилась новая версия гибели сотрудника мэрии Владивостока в Таиланде

Ранее в некоторых источниках сообщалось, что Клюева якобы ограбила и опоила смертельной дозой транквилизаторов «жрица любви». Однако автор сообщества «Паттайя от А до Я» Александр Цимбаленко опровергает эти слухи. Он заявил: «Версия о трансгендере и проститутке абсолютно не соответствует реальности. Мужчина упал с большой высоты. Сегодня мы с супругой провели много времени в полиции, чтобы изучить и получить копию рапорта о случившемся».