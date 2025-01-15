«Ак Барс» разгромил «Амур» в Хабаровске

«Хороший матч. Для нас было важно распределить нагрузку на все 60 минут. Считаю, с этим мы справились, ребята молодцы. Хорошо двигались, выполняли задание, создали моменты, реализовали их, победили. Понимали, что “Амур” дома играет активно. Мастеровитые игроки в команде. Важно было не дать им использовать свои сильные стороны. Отмечу поддержку наших болельщиков, здесь их было не так много, но слышно хорошо».