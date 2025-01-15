«Ак Барс» разгромил «Амур» в Хабаровске

Игра в Хабаровске завершилась со счётом 4:1, сообщает ИА AmurMedia.
Стартовая двадцатиминутка прошла при подавляющем игровом преимуществе гостей. Казанцы в три раза чаще бросали в створ (12:4), отличившись один раз. На 17-й минуте Никита Лямкин отправил в атаку Никиту Дыняка по правому борту, форвард проследовал через гостевую трапецию, сделал пас на пятак, который замкнул Алексей Пустозёров. Нападающий забросил первую шайбу за «Ак Барс» и отличился в КХЛ впервые с сентября 2023 года.
На 27-й минуте «Амур» сравнял счёт: Александр Гальченюк с неудобной руки отпасовал Владиславу Барулину на открытый угол.
Довольно быстро казанцы вернули себе отрыв в одну шайбу. Артемий Князев у борта обыграл Евгения Грачёва, нашёл передачей Семёна Кошелева, а последний протолкнул шайбу в сетку.
В начале третьего периода Александр Барабанов пробил голкипера «Амура» в «домик», набрав 200-е очко в КХЛ.
Под занавес встречи форвард оформил дубль, поразив пустые ворота.
Как сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс», «барсы» поднялись на второе место в турнирной таблице «Востока», набрав 58 очков в 43-х играх. 16 января команды проведут повторную встречу.
И.о. главного тренера ХК «Амур» Виктор Костючёнок:
«Хорошая игра, хороший соперник. Хорошие болельщики, поддерживали нас. С таким соперником нельзя допускать ошибки, ребята мастеровитые, реализовывают быстро. В то же время хорошие моменты создавали мы, но не реализовали. То в штангу, то в шнурок, то мимо. Думаю, сама игра болельщикам понравилась, красивая шайба, но мы без набранных очков».
Главный тренер ХК «Ак Барс» Анвар Гатиятулин:
«Хороший матч. Для нас было важно распределить нагрузку на все 60 минут. Считаю, с этим мы справились, ребята молодцы. Хорошо двигались, выполняли задание, создали моменты, реализовали их, победили. Понимали, что “Амур” дома играет активно. Мастеровитые игроки в команде. Важно было не дать им использовать свои сильные стороны. Отмечу поддержку наших болельщиков, здесь их было не так много, но слышно хорошо».