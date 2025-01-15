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Экзамен для получения охотничьего билета введут в Иркутской области с 1 сентября

Охотничий билет можно будет получить после наступления 16-летия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в 2025 году планируют создать государственную информационную систему «Охота». Сейчас уже приступили к работе, так с 1 января охотничьи билеты выдаются в электронном виде, однако при необходимости можно получить и бумажный вариант. Об этом КП-Иркутск сообщили в службе по охране и использованию объектов животного мира региона.

Предполагается, что система будет вести государственный охотничий реестр, предоставлять госуслуги и анализировать состояние ресурсов.

— Помимо этого с 1 сентября этого года для получения билета хотят ввести обязательный экзамен. Документ выдается в течение пяти рабочих дней, и заносятся в государственный реестр, — уточнили в Охотнадзоре.

Кстати, появится еще одно нововведение — билет можно будет получить после наступления 16-летия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что туристический налог появится в 34 районах Иркутской области в 2025 году.