Экзамен для получения охотничьего билета введут в Иркутской области с 1 сентября

В Иркутской области в 2025 году планируют создать государственную информационную систему «Охота». Сейчас уже приступили к работе, так с 1 января охотничьи билеты выдаются в электронном виде, однако при необходимости можно получить и бумажный вариант. Об этом КП-Иркутск сообщили в службе по охране и использованию объектов животного мира региона.
Предполагается, что система будет вести государственный охотничий реестр, предоставлять госуслуги и анализировать состояние ресурсов.
— Помимо этого с 1 сентября этого года для получения билета хотят ввести обязательный экзамен. Документ выдается в течение пяти рабочих дней, и заносятся в государственный реестр, — уточнили в Охотнадзоре.
Кстати, появится еще одно нововведение — билет можно будет получить после наступления 16-летия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что туристический налог появится в 34 районах Иркутской области в 2025 году.