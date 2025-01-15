Экзамен для получения охотничьего билета введут в Иркутской области с 1 сентября

В Иркутской области в 2025 году планируют создать государственную информационную систему «Охота». Сейчас уже приступили к работе, так с 1 января охотничьи билеты выдаются в электронном виде, однако при необходимости можно получить и бумажный вариант. Об этом КП-Иркутск сообщили в службе по охране и использованию объектов животного мира региона.