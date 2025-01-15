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Женщина лишилась бизнеса после суда в Приморье

Жительница Приморья заняла крупную сумму денег у знакомых и не вернула долг.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Шкотовского района Приморья одолжила у знакомых деньги, оформив договор займа с каждым из них. Однако долг на общую сумму в 800 тысяч рублей не отдала, людям пришлось обращаться в суд, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Даже после решения суда в пользу истцов женщина деньги не вернула. Тогда пострадавшие обратились к судебным приставам ГУФССП РФ в Приморье. Специалист установил, что в собственности у обвиняемой имеется торговое помещение. Он вынес постановление о запрете на регистрационные действия.

Также для мотивации погасить долг с банковских счетов женщины взыскали деньги, а на нее саму наложили ограничения на выезд из страны. Обвиняемая продала торговую точку и погасила задолженность, оплатив также исполнительский сбор.