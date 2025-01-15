Женщина лишилась бизнеса после суда в Приморье

Жительница Шкотовского района Приморья одолжила у знакомых деньги, оформив договор займа с каждым из них. Однако долг на общую сумму в 800 тысяч рублей не отдала, людям пришлось обращаться в суд, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Даже после решения суда в пользу истцов женщина деньги не вернула. Тогда пострадавшие обратились к судебным приставам ГУФССП РФ в Приморье. Специалист установил, что в собственности у обвиняемой имеется торговое помещение. Он вынес постановление о запрете на регистрационные действия.
Также для мотивации погасить долг с банковских счетов женщины взыскали деньги, а на нее саму наложили ограничения на выезд из страны. Обвиняемая продала торговую точку и погасила задолженность, оплатив также исполнительский сбор.