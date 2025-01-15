Женщина лишилась бизнеса после суда в Приморье

Даже после решения суда в пользу истцов женщина деньги не вернула. Тогда пострадавшие обратились к судебным приставам ГУФССП РФ в Приморье. Специалист установил, что в собственности у обвиняемой имеется торговое помещение. Он вынес постановление о запрете на регистрационные действия.