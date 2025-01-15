В память о Высоцком Хабаровский музыкальный представит концерт

В январе 2025 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 87 лет… Он — настоящая легенда советских музыки, театра и кинематографа. Песни Высоцкого стали классикой и неоспоримыми вечными хитами. Его творчество очень сложно классифицировать, так как он выходит за рамки и расширяет их. На его песнях выросло не одно поколение наших соотечественников, его стихи актуальны как никогда и сегодня.