В память о Высоцком Хабаровский музыкальный представит концерт

На концерте «Наш Высоцкий» (12+) 25 и 26 января в исполнении артистов ХМТ прозвучат песни знаменитого барда, поэта и композитора Владимира Высоцкого, музыкальное творчество которого оставило яркий след в сердцах не одного поколения, сообщает ИА AmurMedia.
В январе 2025 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 87 лет… Он — настоящая легенда советских музыки, театра и кинематографа. Песни Высоцкого стали классикой и неоспоримыми вечными хитами. Его творчество очень сложно классифицировать, так как он выходит за рамки и расширяет их. На его песнях выросло не одно поколение наших соотечественников, его стихи актуальны как никогда и сегодня.
По сложившейся традиции в эти январские дни на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра пройдет концертная программа «Наш Высоцкий», посвященная творчеству выдающегося поэта и автора-исполнителя двадцатого века.
В программу концерта включены избранные песни любимого певца в исполнении солистов Хабаровского музыкального театра и приглашённых музыкантов города. Инициатор и режиссер концерта — ведущий солист театра Валентин Кравчук.
Концерт состоится в Окружном доме офицеров ВВО (ул. Шевченко, 16), начало в 18:00.