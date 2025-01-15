Экскурсия в галерее виртуальной реальности прошла в Хабаровске

В минувшие выходные в Хабаровске прошла экскурсия в виртуальной реальности. Гости побывали на сновиденном острове, окруженном бездной, и посетили галерею с фотографиями участников проекта «Дети ноября» (6+), сообщает ИА AmurMedia.
Мероприятие стало естественным продолжением вернисажа фотовыставки Юлии Матреницкой, прошедшего в декабре прошлого года. Авторский проект посвящен людям, рожденным в предпоследний месяц года: вместе с ними фотохудожница исследовала тему абстрактной «границы» и выразила полученные инсайты на языке визуальных метафор.
— Люди, рожденные в ноябре, на мой взгляд, обладают противоречивой натурой. Подобно природе в межсезонье, их жизни пропитаны сквозящим чувством близкой «границы». Этот феномен и лег в основу проекта «Дети ноября», — рассказала фотохудожник Юлия Матреницкая. — К настоящему моменту было проведено 9 съемок, каждая из которых последовательно раскрывает сюжет историй участников в серии снимков. Не все фотографии представлены на выставке в силу моих требований к собственным работам, однако в начавшемся году галерея продолжит пополняться новыми экспонатами.
Сама выставка также проходила на рубеже двух миров — реального и виртуального. В залах арены виртуальной реальности посетители наслаждались живой музыкой, закусками и общением, а в VR-пространстве — вместе с гидом исследовали цифровую материю.
— Для Хабаровска такие выставки — совершенно новое явление, в отличие от Запада или заграницы. Художники, перформеры и организаторы VR-вечеринок по всему миру накопили в этой области богатый опыт, — продолжила Юлия Матреницкая. — Сама я познакомилась с VR прошлым летом. Моими проводниками в метавселенные стала команда студии виртуальных мероприятий «Метроном». Благодаря их поддержке, виртуальную локацию для моего проекта мы создали всего за полгода. Над галереей трудился 3D-дизайнер Lenokail, в то время как Shadola и Halerick, лидеры русскоязычного сегмента VR-сообщества, а также их соорганизатор Aventhor, взяли на себя роль медиаторов между мной и специалистами в области создания виртуальных миров. О самой возможности создания «карт» мне рассказал увлеченный пользователь платформы VRChat Scout.
Прототипом локации послужили пейзажи осенней природы, архитектура Древнего Рима, бесконечные просторы пустыни Сахара и референсы летающих островов. Виртуальный ландшафт пронизан настроением увядания, свойственного ноябрю, вместе с тем, при посещении галереи не покидает ощущение, будто находишься во сне.
По словам фотохудожницы, виртуальная галерея стала альтернативой классическим выставочным пространствам Хабаровска, которые находятся в плачевном состоянии. Отсутствие необходимого освещения и креплений, обшарпанные стены, а также невозможность попасть в некоторые галереи «с улицы», толкает авторов визуального искусства к новым горизонтам.
Подобную инициативу разделяют и прочие деятели креативных индустрий. Ведущие, музыканты, продюсеры, блогеры — во время локдауна все они устремились в цифровые пенаты.
— Во время пандемии VR получил сумасшедший толчок. Людям захотелось социальной активности, встреч в барах, игр, и они начали покупать шлемы и исследовать метавселенные. Разумеется, наткнулись на нас. Я на платформе VRChat уже 7 лет и она разрастается нереально. Даже после пандемии эти люди никуда не ушли, — прокомментировал один из лидеров русскоязычного VR-комьюнити, сооснователь студии виртуальных мероприятий «Метроном» Shadola. — Усредненное количество людей в онлайне VRChat, по данным SteamCharts, 36 тысяч и 66 тысяч на пиках за последние 30 дней. Это целый город, в котором люди находятся в постоянном активе. Не младенцы, не старики и не взрослые, которые спят. Кто-то из них на собрании в книжном клубе, кто-то в баре, кто-то создает новые миры. Целой жизни не хватит, чтобы увидеть все миры, которые уже созданы к настоящему моменту. Это бесконечная вечеринка, которая никогда не заканчивается.
По словам Shadola, VRChat (18+) — это платформа для творческих людей, в первую очередь. Дополнительная интерактивность позволяет создавать картины совсем другого уровня. Яркий пример — трилогия гения DrMorro «Organism» (18+). Его «карты» наполнены ошеломляющим количеством деталей, каждая из которых несет сакральный смысл, и иллюстрируют путешествие по художественной интерпретации воспоминаний, призванных вызывать у зрителя сильные чувства. Американское комьюнити создало целое сообщество для исследования картин этого удивительного человека.
Несмотря на впечатляющие цифры трафика, в пределах одной страны аудитория платформы не такая широкая. «Город бесконечных вечеринок» наводняют люди со всего мира, но VR все еще остается андеграундным течением. В противовес по планете стремительно «шагает» дополненная реальность (Augmented reality, AR).
— VR растет с меньшей скоростью, чем AR, ему нужны гораздо более крупные технологические толчки. Мощные процессоры, видеокарты — всё это должно быть доступно. Изменения не происходят моментально, на это нужны временные отрезки в 5−8 лет. AR в этом плане проще — была бы идея хорошая, — продолжил свой рассказ Shadola. — В 2025 году ожидается выход видеокарты RTX 5000 серии, это станет очередным крупным толчком для VR.
Есть ещё технология DLSS 4, которая с помощью AI дорисовывает изображение, но тратит при этом меньшие вычислительные мощности. Пока что эта технология не реализована ни на одной из метаверс платформ.
— Но в итоге, мне видится, AR и VR объединятся. В какой-то момент вычислительные мощности начнут уменьшаться в размерах и когда их можно будет «положить в карман», AR и VR перестанут существовать, как разновидности, — подытожил Shadola.
В настоящее время в Хабаровске многие знают о VR, как о развлекательных квестах, но эта технология несет в себе более высокий потенциал: образовательные мероприятия, виртуальные путешествия и экскурсии с высокой степенью погружения, реализация самых смелых идей в области дизайна, архитектуры, строительства, музыки и кино.
Помимо творческого самовыражения многие приходят в метавселенные за обычным человеческим общением. Нередки случаи, когда участники VR-сообществ образовывали пары и соединяли свои жизни уже в реальности.
— На самом деле мы влюбляемся не в какие-то рациональные вещи. Мы очень много придумываем, и верим в это, и влюбляемся в это. В этом плане, конечно, виртуальная реальность — это простор для фантазий. Люди строят себе довольно приятные «песчаные замки», — поделился секретами романтической VR-жизни Shadola.
Создатели виртуальной галереи планируют открыть локацию для посещений из любой точки мира. Конечно, при наличии у зрителей специального оборудования.