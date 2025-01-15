Экскурсия в галерее виртуальной реальности прошла в Хабаровске

— Во время пандемии VR получил сумасшедший толчок. Людям захотелось социальной активности, встреч в барах, игр, и они начали покупать шлемы и исследовать метавселенные. Разумеется, наткнулись на нас. Я на платформе VRChat уже 7 лет и она разрастается нереально. Даже после пандемии эти люди никуда не ушли, — прокомментировал один из лидеров русскоязычного VR-комьюнити, сооснователь студии виртуальных мероприятий «Метроном» Shadola. — Усредненное количество людей в онлайне VRChat, по данным SteamCharts, 36 тысяч и 66 тысяч на пиках за последние 30 дней. Это целый город, в котором люди находятся в постоянном активе. Не младенцы, не старики и не взрослые, которые спят. Кто-то из них на собрании в книжном клубе, кто-то в баре, кто-то создает новые миры. Целой жизни не хватит, чтобы увидеть все миры, которые уже созданы к настоящему моменту. Это бесконечная вечеринка, которая никогда не заканчивается.