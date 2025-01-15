В Красноярске завершается подготовка визит-центра на стадионе «Динамо»

На стадионе «Динамо» в Студгородке завершены основные работы по строительству нового визит-центра. Об этом рассказали в администрации Красноярска.
Одноэтажное здание площадью 288 квадратных метров возведено в 2024 году благодаря субсидии из краевого бюджета.
В визит-центре оборудованы помещения для переодевания, аренды спортивного инвентаря, хранения вещей. Здесь можно будет получить консультации о спортивных мероприятиях и маршрутах, а также отдохнуть после тренировок. Помещения адаптированы для маломобильных граждан.
Стадион используется для тренировок более 400 воспитанников школы олимпийского резерва и проведения соревнований. Визит-центр станет важным объектом для комфортного использования спортивной инфраструктуры.
Параллельно ведётся подготовка к реализации проекта водно-туристического центра на острове Молокова. Комплекс будет включать визит-центр с трибунами на крыше, помещения для хранения инвентаря, учебный класс и зоны отдыха.
Новые объекты призваны улучшить доступ к рекреационным зонам города и сделать их более удобными для жителей и туристов.