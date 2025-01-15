В Красноярске завершается подготовка визит-центра на стадионе «Динамо»

В визит-центре оборудованы помещения для переодевания, аренды спортивного инвентаря, хранения вещей. Здесь можно будет получить консультации о спортивных мероприятиях и маршрутах, а также отдохнуть после тренировок. Помещения адаптированы для маломобильных граждан.