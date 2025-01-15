Хабаровчане почти не почувствовали глобальный сбой российского интернета

Проблема возникла около 17 часов по московскому времени — около полуночи по хабаровскому. Пользователи отмечали, что не открываются никакие сайты, причем доступ одинаково стал невозможен как через интернет-провайдеров, так и через все мобильные сети. Отмечалось, что не работали сайты, фиксирующие сбои интернета, включая Сбой.рф. В Хабаровске же мало кто из пользователей смог почувствовать сбой. Большая часть дальневосточников в это время уже спала.