Хабаровчане почти не почувствовали глобальный сбой российского интернета

В ночь на 15 января во всем российском интернете произошел глобальный сбой. По данным Роскомнадзора, причиной стало кратковременное нарушение связности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Проблема возникла около 17 часов по московскому времени — около полуночи по хабаровскому. Пользователи отмечали, что не открываются никакие сайты, причем доступ одинаково стал невозможен как через интернет-провайдеров, так и через все мобильные сети. Отмечалось, что не работали сайты, фиксирующие сбои интернета, включая Сбой.рф. В Хабаровске же мало кто из пользователей смог почувствовать сбой. Большая часть дальневосточников в это время уже спала.
В Москве из-за перебоев с интернетом массово отключились каршеринговые автомобили. Многие из них резко остановились на дорогах прямо во время движения. Сервис каршеринга BelkaCar обещал вернуть списанные во время сбоя деньги. При этом в работе государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», к которой подключены 11 млн автомобилей, перебои не отмечались.
Связь начала восстанавливаться примерно через полчаса после начала появления неполадок. «Ростелеком» и мобильные операторы сообщили, что проблема не связана с их сетями.
— Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, — сообщили в Роскомнадзоре.
Ранее проблемы с доступом в интернет наблюдались в России 6 января.