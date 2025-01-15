«Давайте поменяемся квартирами, хочется жить рядом с работой»: пробки в Иркутске утром 15 января достигли десяти баллов

Что стало причиной пробок — непонятно. Видимо, все решили пораньше выйти из дома на работу или учебу, только вот вовремя приехать так и не получилось… Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске утром 15 января 2025 рассосутся и движение восстановится.