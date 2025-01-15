«Давайте поменяемся квартирами, хочется жить рядом с работой»: пробки в Иркутске утром 15 января достигли десяти баллов

Пробки в Иркутске утром 15 января 2025 достигли максимальных десяти баллов. Судя по картам, движение парализовало на улице Трактовой, Иркутном мосту, на Маяковского, Гоголя и Лермонтова. В ожидании стоят водители на Депутатской, Советской, плотине ГЭС и многих других улицах.
Пробки в Иркутске утром 15 января 2025.
— Давайте поменяемся квартирами, хочется жить рядом с работой…
— Глядя на карту, можно догадаться, сколько кровеносных сосудов выступило у меня на висках из-за злости.
— Можно хоть раз спокойно доехать до работы?!
— А я так радовалась, что не опаздывала в колледж целых два дня.
— А куда все сегодня поехали?! — негодуют водители в чате.
Что стало причиной пробок — непонятно. Видимо, все решили пораньше выйти из дома на работу или учебу, только вот вовремя приехать так и не получилось… Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске утром 15 января 2025 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 15 января.