Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Давайте поменяемся квартирами, хочется жить рядом с работой»: пробки в Иркутске утром 15 января достигли десяти баллов

Десятибалльные пробки парализовали движение в Иркутске утром 15 января.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске утром 15 января 2025 достигли максимальных десяти баллов. Судя по картам, движение парализовало на улице Трактовой, Иркутном мосту, на Маяковского, Гоголя и Лермонтова. В ожидании стоят водители на Депутатской, Советской, плотине ГЭС и многих других улицах.

Пробки в Иркутске утром 15 января 2025.

— Давайте поменяемся квартирами, хочется жить рядом с работой…

— Глядя на карту, можно догадаться, сколько кровеносных сосудов выступило у меня на висках из-за злости.

— Можно хоть раз спокойно доехать до работы?!

— А я так радовалась, что не опаздывала в колледж целых два дня.

— А куда все сегодня поехали?! — негодуют водители в чате.

Что стало причиной пробок — непонятно. Видимо, все решили пораньше выйти из дома на работу или учебу, только вот вовремя приехать так и не получилось… Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске утром 15 января 2025 рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 15 января.