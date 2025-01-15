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На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов

Около 60 дельфинов погибли в результате разлива мазута.

Источник: Аргументы и факты

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» объявил о поиске участка земли для строительства экстренного госпиталя в свете ожидаемого увеличения числа пострадавших китообразных после недавней экологической катастрофы.

По информации директора центра Татьяны Белей, около 60 дельфинов погибли в результате разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть» в районе Керченского пролива, и тела животных уже начали находить в Туапсинском районе и Сочи.

Экологи подчеркивают важность создания госпиталя в Анапе или Новороссийске, указывая на то, что в этом году они ожидают рост числа больных и пострадавших дельфинов. Наличие специального учреждения необходимо, поскольку в загрязненных водах традиционные методы выхаживания дельфинов на мелководье могут стать невозможными.

Ранее в акватории Черного моря у берегов Севастополя были найдены несколько погибших дельфинов, вероятно, ставших жертвами разлива мазута. Волонтеры также регулярно находят птиц, пострадавших от мазутных пятен.