На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов

Экологи подчеркивают важность создания госпиталя в Анапе или Новороссийске, указывая на то, что в этом году они ожидают рост числа больных и пострадавших дельфинов. Наличие специального учреждения необходимо, поскольку в загрязненных водах традиционные методы выхаживания дельфинов на мелководье могут стать невозможными.