В поселке Сита в Хабаровском крае задержали пьяного водителя

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности, сообщает ИА AmurMedia.
Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по району имени Лазо в поселке Сита остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 45-летний местный житель. При проверке документов поведение водителя и запах алкоголя вызвали подозрение у полицейских. Сотрудники полиции предложили автолюбителю пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в ходе проведения проверки полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 19 месяцев.
Отделом дознания ОМВД России по району им. Лазо возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В отношении фигуранта избрана мера принуждения — обязательство о явке.
Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.