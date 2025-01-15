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В поселке Сита в Хабаровском крае задержали пьяного водителя

Полицейские района имени Лазо Хабаровского края задержали мужчину, управляющего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: AmurMedia

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности, сообщает ИА AmurMedia.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по району имени Лазо в поселке Сита остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 45-летний местный житель. При проверке документов поведение водителя и запах алкоголя вызвали подозрение у полицейских. Сотрудники полиции предложили автолюбителю пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в ходе проведения проверки полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 19 месяцев.

Отделом дознания ОМВД России по району им. Лазо возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении фигуранта избрана мера принуждения — обязательство о явке.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.