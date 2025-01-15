В поселке Сита в Хабаровском крае задержали пьяного водителя

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в ходе проведения проверки полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 19 месяцев.