В Госдуме предложили запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

«Для того, чтобы защитить несовершеннолетних пользователей, например, детей до 14 лет, от всех опасностей, можно ввести возрастной ценз для пользования соцсетями», — сообщил он.
Хамитов отметил, что социальные сети из инструмента общения порой превращаются в инструмент деструктивной пропаганды, и взрослый человек может фильтровать информацию и выбирать достоверные источники, а вот ребенок такой внутренней защиты пока еще не имеет.
«Не секрет, что именно в соцсетях ищут своих жертв педофилы и другие извращенцы, именно там ведется и антироссийская пропаганда, там же вербуют в свои ряды и приверженцы деструктивных культов. А бездумные поборники так называемых “свобод” либо не хотят понимать всей серьезности ситуации, либо сами — осознанно или нет — действуют в интересах врагов наших детей», — добавил парламентарий.
По его словам, идея введения таких ограничений имеет много преимуществ, и полезную и нужную информацию ребенок может получить и из других источников — например, образовательных ресурсов и книг, а всему «информационному мусору», который может только навредить формирующейся психике, необходимо поставить мощный заслон. Хамитов считает, что, в конце концов, именно взрослые в ответе за то, какими будут новые поколения жителей России.
«Ранее стало известно, что Индонезия может ввести минимальный возрастной порог для доступа к соцсетям. Они, по сути, последовали примеру Австралии, где с ноября прошлого года детям до 16 лет запрещено пользоваться соцсетями и заводить новые аккаунты. Думаю, что в современных условиях такие решения вполне оправданы», — заключил депутат Госдумы.
Министр по вопросам коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид заявила, что Индонезия может ввести минимальный возрастной порог для доступа к социальным сетям. А В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей.