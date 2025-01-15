В Госдуме предложили запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

По его словам, идея введения таких ограничений имеет много преимуществ, и полезную и нужную информацию ребенок может получить и из других источников — например, образовательных ресурсов и книг, а всему «информационному мусору», который может только навредить формирующейся психике, необходимо поставить мощный заслон. Хамитов считает, что, в конце концов, именно взрослые в ответе за то, какими будут новые поколения жителей России.