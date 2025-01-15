Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии

Об этом рассказали эксперты в сфере пенсионного обеспечения, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, с начала 2025 года их стоимость выросла сразу на 24%. Кроме этого, вырос и размер зарплаты, который позволяет получать максимальную пенсию. Для этого в месяц необходимо зарабатывать порядка 230 тысяч рублей.
Суммарный заработок за год должен составлять 2 миллиона 759 тысяч рублей. Именно при соблюдении данного условия можно накопить десять пенсионных баллов — максимальное количество, которое реально получить в течение года.
При зарплате в 100 тысяч рублей в месяц трудящийся может заработать в 2025 году чуть больше четырёх пенсионных баллов. При выходе на пенсию пенсионные баллы будут пересчитаны в рубли по формуле: их число, помноженное на их стоимость.
В 2024 году их стоимость составляла 133 рубля, в 2025 году — примерно на 10% больше, около 146 рублей. Конкретная цифра будет зависеть от итоговых данных Росстата по фактической инфляции за прошлый год, пишет «Комсомольская правда».