Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии

При зарплате в 100 тысяч рублей в месяц трудящийся может заработать в 2025 году чуть больше четырёх пенсионных баллов. При выходе на пенсию пенсионные баллы будут пересчитаны в рубли по формуле: их число, помноженное на их стоимость.