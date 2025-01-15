Родильные дома Красноярска будут закрываться на ремонт и дезинфекцию

Родильные дома и акушерские стационары ежегодно, в теплое время года, закрываются по очереди на текущий ремонт и дезинфекцию. Этого требуют санитарные нормы и правила. 2025 год не станет исключением. Минздрав Красноярского края опубликовал график предстоящих мероприятий.
В соответствии с этим графиком руководство медицинских учреждений должно подготовиться, организовать и провести все работы. Также главные врачи должны обеспечить, чтобы прикрепленные к их роддомам будущие мамочки были перенаправлены в другие для наблюдения и родоразрешения. Кстати, сами пациентки могут выбрать учреждение по своему желанию.
Стартуют ремонты в конце апреля:
— с 24 апреля по 5 мая — Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1;
— с 5 по 18 мая — Красноярский межрайонный роддом № 4;
— с 19 мая по 2 июня — роддом при 20-й межрайонной больнице им. И. С. Берзона;
— с 2 июня по 10 июля — роддом № 1;
— с 10 по 31 июля — роддом № 2;
— с 1 по 21 августа — роддом № 5;
— с 21 августа по 10 сентября — Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства.
Кроме того, с 11 по 25 сентября капремонт будет проводиться в роддоме Сосновоборска.