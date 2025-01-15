Родильные дома Красноярска будут закрываться на ремонт и дезинфекцию

В соответствии с этим графиком руководство медицинских учреждений должно подготовиться, организовать и провести все работы. Также главные врачи должны обеспечить, чтобы прикрепленные к их роддомам будущие мамочки были перенаправлены в другие для наблюдения и родоразрешения. Кстати, сами пациентки могут выбрать учреждение по своему желанию.